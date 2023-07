Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelecfahrer stürzt nach Ausweichmanöver.

Bielefeld (ots)

(MS) Am Donnerstagnachmittag befuhr nach aktuellem Ermittlungsstand ein 34-jähriger Bielefelder mit seinem Pedelec die Jöllenbecker Str. in Richtung auswärts. In Höhe der Straße Am Meierteich kam ihm ein Radfahrer auf seinem Radweg entgegen. Der 34-jährige konnte eine Kollision durch ein Ausweichmanöver mit dem entgegenkommenden verhindern. Durch das Ausweichen touchierte er mit seinem Fahrradlenker ein Verkehrszeichen und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog er sich eine schmerzliche Schulterverletzung zu, welche in einem Bielefelder Krankenhaus behandelt wurde. Der entgegenkommende Radfahrer konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Es ist unklar, ob er die Situation nicht mitbekommen hatte. Zeugen des Vorfalls möchten sich bitte über 0521-5450 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell