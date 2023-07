Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrollen zur Urlaubsmitte - Wenige Verkehrsverstöße im Reiseverkehr zu Ferienbeginn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld/ BAB OWL -

Zum Start in die Sommerferien gab es bei den gezielten Verkehrsüberwachungen im Reiseverkehr auf den ostwestfälischen Autobahnabschnitten erfreulich wenig Anlass zur Verfolgung von Verkehrsverstößen. Die Beamten kontrollierten den Reiseverkehr und gaben Tipps für eine sichere Fahrt in den Urlaub. Nun stehen die nächsten Kontrollen zur Urlaubsmitte an, wir hoffen mit demselben Ergebnis.

Insgesamt fertigte die Polizei bei 107 kontrollierten Kraftfahrzeugen nur eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung. Zudem ahndeten die Beamten einen TÜV-Verstoß, eine Ladungssicherung und Erlöschen der Betriebserlaubnis in zwei Fällen mit vier Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zwölf Personen mussten Verwarngelder wegen fehlender Spiegelverbreiterung, Gurtverstößen, Ladungssicherung/ Überladung sowie nicht mitgeführter Führerscheine entrichten.

Gegen 17:10 Uhr hatten Einsatzkräfte der Autobahnpolizeiwache Herford auf der Rastanlage Lipperland-Süd einen Mercedes-Sprinter aus Wuppertal angehalten, da das Fahrzeug für die Beamten erkennbar überladen war. Eine Wiegung auf der eigens am Kontrollort aufgebauten Waage des Verkehrsdienstes bestätigte eine Überladung um über 70 Prozent. Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer, der 46-jährige Inhaber des Fahrzeuges, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Für den Kleintransporter bestand aktuell zudem kein Versicherungsschutz. Die Kennzeichen wurden noch vor Ort entsiegelt und der Fahrzeugschein eingezogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Mehrheit der Fahrer hat sich gut auf ihre Reise in den Urlaub vorbereitet. Die Polizei Bielefeld hofft, dass die Kontrollen am Freitag, den 14.07.2023, zur Ferienmitte dies erneut bestätigen.

Hier geht es zur Pressemeldung "Entspannt und sicher ankommen: Die Polizei gibt Tipps für eine gute Fahrt in den Urlaub" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5539116

