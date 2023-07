POL-BI: Schlägerei unter Bekannten am Kesselbrink

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein Täter umarmte am Dienstagmittag, 11.07.2023, einen Bielefelder und zog dabei dessen Portemonnaie aus der Tasche. Nachdem ein 67-jähriger Bielefelder gegen 12:00 Uhr in einer Bank am Niederwall/ Körner Straße einen Geldautomaten genutzt hatte, kam ein ihm unbekannter Mann auf ihn zu. Der Unbekannte umarmte ihn unvermittelt und entwendete dabei das Portemonnaie aus der ...

