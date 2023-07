Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneller BMW-Fahrer an einem Tag zweimal erwischt

Bielefeld

HC/ Bielefeld- Brackwede- Sennestadt-

Dem Verkehrsdienst ging am Mittwoch, 05.07.2023, bei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet ein unbelehrbarer Raser gleich zweimal ins Netz.

Auf dem Stadtring wurde ein BMW-Fahrer am Nachmittag bei Geschwindigkeitsmessung des Verkehrsdienstes der Polizei Bielefeld bei erlaubten 50 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) mit 93 km/h gemessen. Als Sanktion sind für diesen Geschwindigkeitsverstoß 260 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot für den 32-jährigen Fahrer vorgesehen.

Am Abend fiel der 32-jährige Bielefelder auch an der zweiten Geschwindigkeitsmessstelle auf der Paderborner Straße (außerhalb geschlossener Ortschaften) mit 139 km/h bei zulässigen 70 km/h erneut auf. Für diesen Verstoß sind im Regelfall 600 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot zu erwarten.

Da es sich bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen um zwei unabhängige Verstöße handelt, können die Bußgelder sowie die Punkte von der Bußgeldbehörde im Strafmaß addiert werden. Lediglich das Fahrverbot wird in diesem besonderen Fall nicht zusammengefasst. Hier wird das höchste Fahrverbot auferlegt.

Den Fahrer des BMW erwarten in diesem Fall also insgesamt 860 Euro Bußgeld (plus Gebühren), 4 Punkte und 2 Monate Fahrverbot. Bei vorsätzlich begangener Tatbegehung kann die Bußgeldstelle die Bußgelder auch verdoppeln.

