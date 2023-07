POL-BI: Bei Umarmung Geldbörse entwendet

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - Aus einer Firmenhalle in der Straße Werningshof haben Einbrecher am vergangenen Wochenende Werkzeuge und Werkstoffe entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter erlangten gewaltsam Zugang zu einer Halle und durchsuchten diese nach Beute. Sie entkamen mit Werkzeugen und Werkstoffen in eine unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten für den ...

