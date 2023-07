POL-PIBIN: Verdacht des Kinderansprechens in Weiler bei Bingen

Bingen (ots) - Am 26.06.2023 meldeten aufmerksame Zeugen gegen 02:24 Uhr, dass ein Mann in der Gaustraße in Bingen durch die Straßen ziehe und an mehreren Fahrzeugen Spiegel abtreten würde. Durch eine Streife konnte der stark alkoholisierte Beschuldigte schließlich in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Vor Ort konnten an mindestens fünf Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt werden. Der Beschuldigte wurde daher ...

mehr