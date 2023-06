POL-BO: Schwerer Unfall: Pedelecfahrer (78) wird verletzt

Herne (ots) - Am 5. Juni 2023 kam es in Herne an der Schulstraße zu einem Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden - es erging U-Haft gegen ihn. Die Polizei wurde am Sonntag, 11. Juni von Nachbarn aus Sorge um ein dort lebendes älteres Ehepaar alarmiert. In der Wohnung trafen die Beamten auf ...

mehr