POL-KN: (Konstanz) Einbruch in einen Weihnachtsmarkt-Stand im Bereich Marktstätte - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Weihnachtsmarkt-Stand im Bereich der Marktstätte eingebrochen und haben daraus Waren - es handelte sich um einen Trüffel-Verkaufsstand - im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zudem wurde in der Nacht versucht, in einen weiteren Marktstand des Weihnachtsmartes einzubrechen, was jedoch misslang. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

