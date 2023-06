Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Sohn (46) tötet Mutter (86) in Herne

Herne (ots)

Am 5. Juni 2023 kam es in Herne an der Schulstraße zu einem Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden - es erging U-Haft gegen ihn.

Die Polizei wurde am Sonntag, 11. Juni von Nachbarn aus Sorge um ein dort lebendes älteres Ehepaar alarmiert. In der Wohnung trafen die Beamten auf drei Personen. Eine weibliche Person (86) war tot. Ein Mann (46) wurde ohne Bewusstsein angetroffen, eine dritte männliche Person (82) schien unverletzt, aber in hilfloser Lage.

Ersten Ermittlungen führten zum Anfangsverdacht, dass der 46-Jährige an dem Tod seiner Mutter verantwortlich sei. Deswegen wurde eine Mordkommission eingesetzt. Im Zug der weiteren Ermittlungen erhärte sich der Verdacht gegen den 46-Jährigen, seine Mutter bereits am 5. Juni getötet zu haben und anschließend versucht zu haben, sich selber das Leben zu nehmen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde gegen den Vater keine Gewalt angewendet.

Der stark alkoholisierte 46-Jährige wurde mit rund 5,6 Promille ins Krankenhaus gebracht. Nachdem sich sein Gesundheitszustand stabilisiert hatte, kam er ins polizeiliche Gewahrsam.

Hier hat der Herner gestanden, seine Mutter mittels komprimierender Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet zu haben.

Auf Antrag der der Staatsanwaltschaft Bochum wurde gegen den Beschuldigten Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags beim AG Herne beantragt. Diese wurde am Nachmittag des gestrigen 13. Juni verkündet und vollstreckt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell