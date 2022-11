Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Meiningen (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 19.11.2022 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlicher zweier angemeldeter Versammlungen in Meiningen durch. Die Versammlung mit dem Motto "Wir alle Gemeinsam" fand auf dem Volkshausplatz statt. Gegen 14:00 Uhr begann diese mit einer Auftaktkundgebung. Ca. 600 Menschen nahmen daran teil. Dem sich anschließenden Aufzug durch Meiningen folgten noch etwa 500 Personen. Dem Aufruf der angemeldeten Gegenversammlung des Bündnisses für Demokratie und Toleranz folgten ca. 350 Personen. Diese versammelten sich am Meininger Theater. Beide Versammlungen liefen ohne besondere Vorkommnisse. Während des Aufzuges stellten die Einsatzkräfte einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz fest. Zudem besteht der Verdacht des Hausfriedensbruchs durch zwei Teilnehmer der Gegenversammlung. Die Versammlung des Bündnisses wurde gegen 16 Uhr offiziell beendet. Der Aufzug und die Schlusskundgebung auf dem Volkshausplatz endete gegen 16:45 Uhr. Der Einsatz wurde ausschließlich von Thüringer Einsatzkräften abgesichert.

