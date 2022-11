LPI-SHL: Jagdkanzel entwendet

Schleusingen (ots) - Eine 70-jährige Seat-Fahrerin befuhr Donnerstagabend die Suhler Straße in Schleusingen. Sie wollte in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den Skoda einer 47-jährigen Frau, die bereits im Kreisverkehr fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Es blieb bei Blechschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

