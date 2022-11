LPI-SHL: Missbrauch von Notrufen

Witzelroda (ots) - Ein Einfamilienhaus "An der Larche" in Witzelroda geriet in der Nacht zu Mittwoch ins Visier bislang unbekannter Täter. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Keller des Hauses und entwendeten Geld aus einer Handtasche im dreistelligen Bereich. Anschließend konnten sie unbemerkt das Haus verlassen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 06:00 Uhr. ...

