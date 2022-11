Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lampe entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten Dienstagabend eine Lagerhalle in der Industriestraße in Zella-Mehlis auf. Sie entwendeten eine Außenlampe im Wert von ca. 100 Euro und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0).

