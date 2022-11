Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Baustelle in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

Gronau (hos): In der Tatzeit von Montag dem 07.11.2022, 18:00 Uhr bis zum Dienstag dem 08.11.2022, 06:30 Uhr kam es im Wermsdorfer Ring in 31028 Gronau (Leine) zu einem Diebstahl von zwei Baggerschaufeln und einem sog. "Powertilt" mit Schnellwechsler. Bislang unbekannte Täter betraten die Baustelle und entwendeten, die zum Teil an einen Mini-Bagger angebrachten Teile.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

