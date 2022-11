Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Görlitzer Str. (al) In der Zeit von Montag, 07.11.2022, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 08.11.2022, 06:00 Uhr, streift ein Verkehrsteilnehmer mit einem bisher unbekannten Fahrzeug den am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Seat Leon einer Sarstedterin. Dieser wird im vorderen linken Bereich nicht unerheblich beschädigt. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 3000 EUR. Anschließend kommt der Verkehrsteilnehmer seiner Meldepflicht nicht nach und entfernt sich unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

