Polizei Bielefeld

POL-BI: Entspannt und sicher ankommen: Die Polizei gibt Tipps für eine gute Fahrt in den Urlaub

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / BAB OWL - Mit Beginn der Sommerferien starten viele in ihren wohlverdienten Urlaub. Um sicher am Ziel anzukommen, ist es wichtig, das Fahrzeug für die Fahrt vorzubereiten und insbesondere die Ladung vorschriftsmäßig zu sichern.

Die Polizei Bielefeld wird daher in den Sommerferien mit mehr Beamten auf den Autobahnen unterwegs sein, um den Reiseverkehr zu kontrollieren. Sie werden Verkehrsverstöße verfolgen und Tipps für eine sichere Fahrt in den Urlaub geben. Mit verstärkter Präsenz und gezielter Verkehrsüberwachung sorgen die Beamten dafür, dass Sie sicher an ihrem Urlaubsort ankommen.

Folgende Punkte sind bei den Vorbereitungen und für die Sicherheit während der Fahrt zu beachten:

Technikcheck:

- Machen Sie einen Rundumcheck Ihres Fahrzeugs (Ölstand, Betriebsflüssigkeiten, Luftdruck, Beleuchtung, usw.) und gegebenenfalls auch des Anhängers / Wohnanhängers. - Gerade der Wohnwagen ist schnell falsch beladen oder überladen. Sind Sie in Bezug auf die Zuladung unsicher, machen Sie im Vorfeld eine Kontrollwägung.

Ausrüstungsgegenstände checken

- Sind Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste(n) in einem vorschriftsmäßigen Zustand und in ausreichender Anzahl vorhanden? Prüfen Sie rechtzeitig, ob die gesamte erforderliche Ausstattung vorhanden ist, damit Sie im Notfall gut gerüstet sind. - Wurden die Vorschriften für eine mögliche Auslandsreise überprüft? - Entsprechen die weiteren Ausrüstungsgegenstände, wie Dachbox oder Heckträger, den Vorschriften? Beim Transport von Pedelecs und E-Bikes zwingend darauf achten, dass die Fahrradträger für das Gewicht ausgelegt sind! Bei Haustieren ebenfalls auf die vorgeschriebenen Sicherungselemente achten.

Route checken:

- Informieren Sie sich frühzeitig über das Verkehrsaufkommen auf der geplanten Strecke, denken Sie auch an Baustellen und erhöhte Staugefahr auf Ihrer Route. - Planen Sie ausreichend Pausen ein und erkundigen Sie sich bei Reisen mit Kindern schon im Vorfeld über Rastanlagen mit gesicherten Bereichen zum Spielen und Bewegen.

Beladen des Fahrzeugs:

- Beim Beladen sind alle Gegenstände so zu sichern, dass nichts während der Fahrt verrutschen oder herunterfallen kann. Bedenken Sie, dass auch vermeintlich leichte Gegenstände bei einer Vollbremsung oder einem Unfall zum Geschoss werden können. - Sichern Sie die Ladung gegebenenfalls mit einem Netz zwischen Kofferraum und Fahrgastzellen ab. - Gegenstände, die z. B. bei einem Verkehrsunfall benötigt werden, wie das Warndreieck, der Verbandskasten und die Warnwesten, sollten immer griffbereit sein.

Es geht los - Was muss ich beim Fahren beachten:

- Vor Fahrtantritt die Verkehrslage auf der Strecke überprüfen. Verkehrswarnfunk eingeschaltet lassen. - Sichern Sie alle Personen, Haustiere und Ihr Gepäck ordnungsgemäß. - Navi oder Handy gehören vor Fahrtantritt in die Halterung, danach "Finger weg" davon! - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit dem Verkehrsaufkommen an. Die Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern stellt auf freien Strecken und bei guten Witterungsverhältnissen eine optimale Reisegeschwindigkeit dar. - Fahren Sie vorausschauend und bleiben Sie auch in Stresssituationen gelassen. - Beachten Sie die Vorschriften zur Bildung einer Rettungsgasse, wenn sich ein Stau bildet oder der Verkehr ins Stocken gerät. - Sichern Sie Ihr Fahrzeug bei einer Panne oder einem Unfall und begeben Sie sich mit allen Fahrzeuginsassen hinter die Schutzplanke. Warten Sie dort auf das Eintreffen des Pannendienstes oder der Rettungskräfte.

Bedenken Sie auch: Diebe und Betrüger machen niemals Urlaub!

Am Freitag, 23.06.2023, von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, finden Sie Informationsstände der Verkehrsunfallprävention und der Kriminalprävention am Bielefelder Rathaus. Neben Tipps zur sicheren Fahrt in den Urlaub erhalten Sie auch wichtige Hinweise zum Schutz vor Einbruch, Diebstahl und Betrug. Wie schützen Sie Ihr Haus vor einem Einbruch? Welche Betrugsmaschen können Ihnen beim Buchen des Urlaubs oder während Ihrer Reise begegnen? Wie schützen Sie Ihr Bargeld und Ihre Wertsachen im Urlaub? Antworten bekommen Sie vor Ort von den Polizeibeamten und -beamtinnen an den Informationsständen und unter: https://bielefeld.polizei.nrw/sicher-in-den-urlaub-und-zurueck

