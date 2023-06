Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb vergisst das Bezahlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein ertappter Ladendieb behauptete am Freitag, 16.06.2023, vier Flaschen Alkohol für einen Freund ausgesucht zu haben, die er eigentlich auch bezahlen wollte. Ausreichend Geld hatte er allerdings nicht dabei.

Dem Filialleiter eines Supermarkts an der August-Bebel-Straße und Hermannstraße fiel gegen 18:55 Uhr ein Kunde auf, der zwei Flaschen Rum und zwei Flaschen Tequila in einer Tragetasche unter eigener Wäsche versteckte. An der Kasse sprach er den Mann, der nur eine kleine Flasche Mineralwasser bezahlen wollte, an.

Mit einer Mitarbeiterin begleitete der Markteiter den ertappten Dieb in ein Büro. Kurz vor dem Raum soll der 26-jährige Tatverdächtige wild um sich geschlagen und getreten haben. Mit einem Stuhl blockierte der Filialleiter den aggressiven Mann, bis ihn eintreffende Polizisten Handschellen anlegten. Der 26-Jährige ohne festen Wohnsitz gab bei der Anzeigenerstattung wegen des räuberischen Diebstahls an, das Bezahlen des Alkohols vergessen zu haben und verletzt zu sein. Von den geforderten Rettungssanitätern wollte er sich anschließend nicht behandeln lassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell