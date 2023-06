Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt mittels Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück - Am Sonntagabend, 18.06.2023, haben Gütersloher Polizeibeamte eine Autofahrerin festgenommen, die nach Zeugenaussagen mehrfach auf einen Mann zugefahren sein soll. Dazu hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Ermittlungen mit Beamten einer Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld aufgenommen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld erließ am Montagmittag, 19.06.2023, einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen die tatverdächtige 30-Jährige aus Bielefeld.

An der von Zeugen benannten Tatörtlichkeit im Bereich Schlingfeldweg in Langenberg trafen die Polizisten auf die 30-jährige Bielefelder Fahrerin und den 28-jährigen Besitzer des PKW aus Langenberg. Er wurde leicht verletzt und durch Rettungssanitäter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der 30-jährigen Fahrerin wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis zu einem Drogenkonsum anzeigte.

Nach den ersten Erkenntnissen wurde das Zufahren mit dem Pkw auf den 28-Jährigen als versuchtes Tötungsdelikt bewertet. Aus diesem Grund übernahmen die Staatsanwaltschaft Bielefeld, eine Mordkommission und das Unfall-Aufnahme-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld die Ermittlungen. Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar leitet die Mordkommission "Schling" mit Gütersloher Kriminalbeamten. Zudem wurde ein Kfz-Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Auch die Ermittlungen zur Rekonstruktion des genauen Tatablaufs dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell