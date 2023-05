Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach/Bergheim: Unfälle mit alkoholisierten Radfahrern

Duisburg (ots)

Am Feiertag (Donnerstag, 18. Mai) hat die Polizei Duisburg zwei Unfälle mit alkoholisierten Radfahrern aufgenommen. Beide mussten eine Blutpobe abgeben - im Angesicht der Nadel leisteten einer von ihnen Widerstand. Die Unfälle im Detail: Bereits um 14 Uhr endete eine Fahrradtour mit Freunden für einen 55-Jährigen. Auf der Ziegelhorststraße in Röttgersbach blieb der Radfahrer mit dem Lenker an dem Außenspiegel eines geparkten Autos hängen und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Ergebnis des Alkoholvortests sprach für sich: die Blutprobe konnte direkt in der Klinik entnommen werden und seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Mit einer Straßenlaterne in Bergheim "Auf dem Pickert" kollidierte gegen 19:50 Uhr ein 32-Jähriger Fahrradfahrer und verletzte sich dabei. Da es für ihn "normal sei am Vatertag mal Alkohol zu trinken und eine Fahrradtour zu machen" weigerte er sich, zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache zu kommen. Unter Widerstand brachten die Beamten den Betrunkenen zum Gewahrsam, wo ihm ein Arzt das Blut entnahm. Bis zur Gemütsberuhigung verbachte er den restlichen Abend bei der Polizei.

