POL-DU: Marxloh: Kind läuft auf Straße - Unfall

Duisburg (ots) - Drei unbekannte Jugendliche sind am Dienstagnachmittag (16. Mai, 16:20 Uhr) an der Richterstraße, Ecke Weidmannstraße in einen Bus der Linie 909 gestiegen und haben unvermittelt auf einen 17 Jahre alten Fahrgast eingeschlagen. Angeblich hätte er ihnen den Mittelfinger gezeigt, berichtete eine Zeugin. Anschließend floh das Trio in Richtung Weidmannstraße. Die Schläger sind etwa 14 bis 15 Jahre alt ...

