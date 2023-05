POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Streit um Parklücke

Duisburg (ots) - Polizisten sind in der Nacht zu Mittwoch (17. Mai, 00:50 Uhr) wegen eines Einbruchalarms zum Marktforum Rheinhausen an der Atroper Straße ausgerückt. Dort angekommen entdeckten die Beamten an einem Supermarkt eine aufgehebelte Automatik-Schiebetür. Als sie sich näherten, ergriffen zwei junge Männer die Flucht. Einer von ihnen konnte durch die ...

