POL-GÖ: (44/2023) Unbekannte hinterlassen Schmierereien im Stadtgebiet von Bad Sachsa -vorläufiger Schaden liegt bei 10.000 Euro. Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten

Göttingen (ots) - Göttingen, Hannoversche Straße, Einmündung Am Weendespring Mittwoch, 18. Januar 2023, gegen 07:30 Uhr GÖTTINGEN (as) - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hannoversche Straße / Am Weendespring ist am Mittwochmorgen (18.01.23) gegen 07:30 Uhr ein Fußgänger von einem Auto ...

mehr