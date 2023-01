Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (42/2023) Mercedes in Bonaforth zerkratzt - Rund 5.000 Euro Schaden, Polizei Hann. Münden ermittelt

Hann. Münden, Ortsteil Bonaforth, Am Felde Sonntag, 15. Januar 2023, zwischen 01.00 und 12.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Ortsteil Bonaforth (Landkreis Göttingen) wurde Sonntagnacht (15.01.23) ein geparkter Mercedes CLA 220 D erheblich beschädigt. Die schwarze Limousine stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Felde". Hier zerkratzten Unbekannte die komplette Lackierung des Wagens vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Der verursachte Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 5.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

