Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (39/2023) Unfall auf dem ZOB: Radfahrerin bei Kollision mit entgegenkommenden Linienbus schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Berliner Straße, Zentraler Omnibusbahnhof Dienstag, 17. Januar 2023, gegen 06.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei der Kollision mit einem Linienbus ist am Dienstagmorgen (17.01.23) gegen 06.30 Uhr auf dem Zentralen Omnibusbahnhof an der Berliner Straße eine Radfahrerin aus Göttingen schwer verletzt worden. Die 62-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der 59 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock. Er wurde vor Ort in einem weiteren RTW ambulant versorgt.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die in Richtung Fahrradparkhaus fahrende Frau aus noch ungeklärten Gründen vermutlich von dem ihr entgegenkommenden Busfahrer übersehen, als dieser in Richtung eines Bussteiges abbiegen wollte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Gutachter in die Ermittlungen zur Unfallursache eingeschaltet. Er erschien noch am Morgen am Unfallort.

Zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt waren zur Versorgung der Verletzten im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

