POL-GÖ: (43/2023) Fußgänger beim Überqueren der Hannoverschen Straße von Pkw erfasst - 44 Jahre alter Göttinger wird verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße, Einmündung Am Weendespring Mittwoch, 18. Januar 2023, gegen 07:30 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hannoversche Straße / Am Weendespring ist am Mittwochmorgen (18.01.23) gegen 07:30 Uhr ein Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der 44-jährige Fußgänger aus Richtung "Am Weendespring" und wollte die "Hannoversche Straße" in Richtung "Paul-Löbe-Weg" überqueren, ohne dabei die naheliegende Fußgängerfurth mit ihrer Fußgängerampel zu nutzen oder auf den fließenden Verkehr zu achten.

Der 57 Jahre alte Fahrer eines VW Polo aus Göttingen erkannte beim Herannahen in Fahrtrichtung Weende-Nord den unmittelbar vor ihm auf die Straße laufenden Mann zu spät und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Einen Zusammenstoß konnte er dabei jedoch nicht mehr verhindern und kollidierte "mit geringer Geschwindigkeit" mit dem Fußgänger. Dieser kam hierbei zu Fall und verletzte sich im Bereich seiner Beine.

Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem VW entstand Sachschaden. Der verletzte Fußgänger wurde von dem Team eines alarmierten Rettungswagens medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Göttinger Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2217 bei der Polizei Göttingen zu melden.

