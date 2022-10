Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken und elektrisch unterwegs

Jena (ots)

Am Donnerstag in den sehr frühen Morgenstunden kontrollierten Polizeibeamte in Jena in der Straße Am Anger einen E-Scooter-Fahrer. Der 24-Jährige fiel hierbei durch seinen Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille, so dass der Mann einer zweiten gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung in der Polizeidienststelle in Jena unterzogen wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

