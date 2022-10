Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tätliche Unmutsbekundung

Jena (ots)

Mittwochabend ärgerte sich eine 52-jährige Spaziergängerin in Jena im Bereich des Napoleonsteines scheinbar so sehr darüber, dass dort zwei Männer und eine junge Frau eine Drohne fliegen ließen, dass sie mit diesen in Streit geriet. In der weiteren Folge beschädigte die 52-Jährige den Pkw von einem der Männer, versuchte die Fernbedienung der Drohne einem der Geschädigten aus der Hand zu schlagen und beleidigte alle vor Ort anwesenden Personen. Darüber hinaus attackierte die Frau die Personengruppe auch körperlich. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Gegen die Täterin wurden mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

