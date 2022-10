Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigt und abgehauen

Jena (ots)

Mittwochvormittag ereignete sich in der Otto-Schott-Straße in Jena eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei war der Pkw Mercedes Sprinter eines 54-Jährigen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr scheinbar mit seinem Fahrzeug an dem geschädigten Pkw vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig vom Unfallort. An dem Mercedes entstand entsprechender Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

