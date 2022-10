Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen. Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Unfall auf der Grubwaldstraße verletzt

Singen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Grubwaldstraße am Freitagvormittag verletzt worden. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer war auf der Straße "Gaisenrain" in Richtung der Carl-Benz-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Grubwaldstraße kollidierte der Ford mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter eines 50 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall erlitten sowohl der 50-Jährige, als auch sein 42 Jahre alter Beifahrer Verletzungen. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell