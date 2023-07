Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht - Opfer musste in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Bei einer Schlägerei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13.07.2023, erhielt ein Bielefelder einen Schlag mit einer Glasflasche. Die Überprüfung des Opfers ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Drei Bielefelder (40, 43 und 59 Jahre alt) und eine 51-Jährige aus Bielefeld hielten sich am Kesselbrink, nahe der Wilhelmstraße, auf. Zunächst näherte sich ihnen gegen Mitternacht eine Gruppe von drei Personen, die sie verbal provoziert haben soll. Neun weitere Personen gesellten sich zu dem Trio und solidarisierten sich mit diesen. Es entstand ein Streit, bei dem der 43-Jährige von mehreren aus der gegnerischen Gruppe zu Boden gestoßen wurde. Bei dem Sturz verletzte er sich an einer auf dem Boden liegenden Glasscherbe. Der 43-Jährige stand auf und setzte sich zur Wehr. Dabei erhielt er aus der gegnerischen Gruppe einen Schlag mit einer Glasflasche und gemeinsam traten die Störer die Flucht an. Rettungskräfte verarzteten den Leichtverletzten.

Ein Täter konnte als südländisch aussehend, circa 24 Jahre alt und bekleidet mit einem weißen T-Shirt, beschrieben werden.

Die Polizeibeamten fanden bei dem Opfer Cannabis. Seine Überprüfung ergab zudem, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vorlag. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Nachdem ein Bekannter den haftbefreienden Betrag beglich, konnte der polizeibekannte Bielefelder die Wache wieder verlassen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

