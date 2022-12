Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Doppelt gestraft - Lkw-Fahrer lässt Schlüssel stecken

Freiburg (ots)

Doppelt gestraft war am Montagmorgen, 05.12.2022, ein Lkw-Fahrer in Jestetten. Der 32-jährige hatte seinen Lkw vor einer Bäckerei geparkt. Er ging in die Bäckerei, ließ allerdings den Motor laufen und somit den Schlüssel stecken. Als er nach kurzer Zeit zurückkehrte, war der Motor aus und der Schlüssel weg. Er verständigte gegen 07:45 Uhr die Polizei und zeigte den Diebstahl des Schlüssels an. Zwischenzeitlich organisierte er einen Ersatzschlüssel, der allerdings nicht funktionierte. Zum Glück des Fahrers fand ein Polizeibeamter den fehlenden Zündschlüssel wieder. Dieser lag an einer Hauswand in der Nähe. Neben diesen Umständen hatten das Ganze noch weitere Folgen für den Lkw-Fahrer. Denn ein Fahrzeug muss gegen unbefugte Benutzung gesichert sein. Und die Polizei weist darauf hin, dass die Verursachung vermeidbarer Abgasbelästigungen mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro belegt werden kann. Mutmaßlich darin dürfte wohl auch die Motivation des vermeintlichen "Schlüsseldiebes" gelegen sein.

