POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Auto und Laterne von Sattelzug gestreift - 10000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Ein unbekannter Sattelzug mit blauem Planen-Auflieger streifte am Montag, 05.12.2022, gegen 11.50 Uhr, einen Ford Kuga, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Prattelner Straße geparkt war. Am Ende der Prattelner Straße war der Sattelzug nach rechts in die Kraftwerkstraße eingebogen. Dabei scherte das Heck des Aufliegers aus und drückte die gesamte linke Fahrzeugseite des Fords ein. Teilweise wurde das Fahrzeugblech aufgerissen und auch die Verglasung der Fahrertüre ging zu Bruch. Der Sachschaden am Ford Kuga beläuft sich auf rund 10000 Euro. Im weiteren Abbiegevorgang touchierte der Auflieger noch eine Straßenlaterne und beschädigte auch diese. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

