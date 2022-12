POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Roller-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Breisach - Dem Polizeirevier Breisach wurde am Montag 05.12.2022 gegen 18:14 Uhr ein Einbruchalarm in einer Firma in Breisach gemeldet. Sofort eilten zwei Streifenwägen zum Alarmobjekt. Der Alarm entpuppte sich als Fehlalarm. Eine Mitarbeiterin der Firma wollte am Vorabend des Nikolaustages zur Überraschung ihrer Kollegen in den Büros kleine ...

