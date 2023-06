POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im Juli 2023

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (29.06.2023) kontrollierten Polizeikräfte gegen 20:00 Uhr einen Autofahrer in der Friesenheimer Straße. Hierbei konnten bei dem 64-Jährigen Hinweise auf Alkoholkonsum erlangt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann wurde in die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:10 Uhr, wurde eine 33-jährige Autofahrerin im Strandweg einer ...

