Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (29.06.2023) kontrollierten Polizeikräfte gegen 20:00 Uhr einen Autofahrer in der Friesenheimer Straße. Hierbei konnten bei dem 64-Jährigen Hinweise auf Alkoholkonsum erlangt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann wurde in die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:10 Uhr, wurde eine 33-jährige Autofahrerin im Strandweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihr ergaben sich Hinweise auf Alkoholbeeinflussung, dieses Mal zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille an. Auch der 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Führerscheine wurden sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell