POL-PPRP: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Radfahrern

Ludwigshafen (ots) - Eine bislang Unbekannte stahl am Donnertag, 29.06.2023, gegen 10:20 Uhr, in der Wredestraße den Geldbeutel eines 72-Jährigen. Dies beobachtete ein 32-Jähriger, der nicht zögerte und sofort eingriff. Noch bevor es der Frau gelang mit dem Geldbeutel zu flüchten, stellte der junge Mann sie. Die Frau ließ daraufhin ihre Beute fallen und flüchtete in Richtung Bismarckstraße. Sie war in Begleitung ...

