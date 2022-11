Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Schweich (ots)

Am Samstag, den 25.11.2022, gegen 21.00 Uhr ereignete sich auf der L 141 in Höhe der Autobahnauffahrt in Schweich wieder ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Die 61-jährige Pkw-Fahrerin biegt nach links von der Autobahn kommend in Richtung Föhren auf die L 141 ein. Der 17-jähriger Leichtkraftradfahrer befährt die L 141 von Föhren kommend in Richtung Schweich. Hierbei stößt er mit dem Pkw zusammen und das Leichtkraftrad verkeilt sich in der Fahrertür des Pkws. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Fahrer des Leichtkraftrades über den Pkw hinweg geschleudert. Der Leichtkraftradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und stand unter Schock. Sie wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 EUR geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Einmündungsbereich L 141/ Autobahnauffahrt für etwa eineinhalb Stunden teilweise gesperrt. Der Leichtkraftradfahrer wurde bereits vor Eintreffen der beiden Rettungswägen und dem Notarzt durch drei am Verkehrsunfall vorbeifahrende Ersthelfer vorbildlich erst versorgt. Weiterhin waren drei Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Schweich und der Autobahnpolizei Schweich im Einsatz.

