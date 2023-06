Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeibeamte bei Widerstandshandlung leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (30.06.2023) wurde die Polizei über einen am Boden liegenden, lautstark schreienden Mann in der Wredestraße informiert. Bei Eintreffen der Polizeikräfte begann der augenscheinlich stark alkoholisierte 31-Jährige diese unvermittelt lautstark zu beleidigen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er gefesselt, bei einer anschließenden Durchsuchung nach Ausweispapieren versuchte er die Beamten zu treten, weshalb seine Beine ebenfalls fixiert werden mussten. Durch die Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Da sich der 31-Jährige auch weiterhin hochaggressiv zeigte, wurde er nach Entnahme einer Blutprobe in Gewahrsam genommen.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen.

Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell