Polizei Bielefeld

POL-BI: Ferienreisekontrollen der Autobahnpolizei am 14.07.2023

Bielefeld (ots)

BAB Bielefeld, HHo - Im Rahmen der durch die Autobahnpolizei Bielefeld durchgeführten Ferienreisekontrollen am 14.07.2023 auf dem Rasthof Lipperland-Süd, fiel den Beamtinnen und Beamten ein Klein-Transporter aus Düsseldorf auf, der mit dem Ziel Berlin unterwegs war. Obwohl bereits in Bielefeld und Paderborn Teile der ursprünglichen Ladung ausgeliefert worden waren, konnte immer noch eine Überladung von 54,7 %, was 1,75 Tonnen entsprach, festgestellt werden. Zu allem Überfluss war diese Ladung auch noch sehr mangelhaft gesichert. Weiterhin konnte der 76-jährige Fahrer auch keine Arbeitszeitnachweise nachweisen. Neben den entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wird nun gegen den Frachtverantwortlichen ein Verfahren zur Vermögensabschöpfung eingeleitet, da hier der Verdacht besteht, dass durch den Einsatz eines im Unterhalt kostengünstigen, aber für die Frachtaufgabe ungeeigneten Fahrzeuges, ein unrechtmäßiger Vermögensvorteil erwirtschaftet wurde. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Bei den kontrollierten Wohnwagen und -mobilen wurden nur 4 kleinere Verstöße aufgrund geringfügiger Überladungen oder Mängel bei der Fahrzeugausstattung festgestellt. Darüber hinaus beendeten die Polizei die Weiterfahrt eines Urlaubsreisenden, der nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Insgesamt spiegelte diese Kontrollaktion ein grundsätzlich ordnungsgemäßes Reiseverhalten der kontrollierten Urlaubsreisenden wider.

