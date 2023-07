Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag (14.07. - 16.07.) an bislang fünf bekannt gewordenen Tatorten Autos geöffnet und diese nach Diebesgut durchsucht. Die Tatorte lagen in den Fällen zweimal an der Kaiserstraße und zudem an der Eickhoffstraße, Schulstraße und an der Kahlertstraße. Aus den aufgebrochenen Pkw nahmen die Täter Bargeld, Bankkarten, Dokumente und Fahrzeugunterlagen mit.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den Tatzeiträumen an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell