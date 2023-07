Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Unfall- ein leicht verletzter Rollerfahrer (29.07.2023)

Epfendorf (ots)

Ein leicht verletzter Rollerfahrer und rund 1.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, auf der Straße "Im Öschle". Ein 27-jähriger Aprilia-Fahrer war auf der Straße "Im Öschle" von Altoberndorf in Richtung Epfendorf unterwegs. Hierbei geriet der Mann aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und fuhr mit seinem Zweirad auf eine Verkehrsinsel. Dort verlor der 27-Jährige das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Da er keinen Schutzhelm trug, zog sich der Rollerfahrer leichte Kopfverletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

