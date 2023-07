Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Unbekannter bricht Garage auf und entwendet Aufsitzrasenmäher (17./30.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montag, 17.07.2023, und Sonntag, 30.07.2023, einen Einbruch in der Alten(n) Litzelstetter Straße begangen. Der Unbekannte brach das Vorhängeschloss einer Garage auf und gelangte so in den Innenraum. Dort entwendete der Dieb einen Aufsitzrasenmäher im Wert von mehreren tausend Euro. Der Abtransport des Mähers müsste entweder fahrend, oder mit einem Anhänger erfolgt sein. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum diesbezüglich sachdienliche Beobachtungen im Bereich der Alten(n) Litzelstetter Straße gemacht haben, oder sonst Hinweise auf den Dieb, oder den Verbleib des Aufsitzmähers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 94299-3, beim Polizeiposten KN-Wollmatingen zu melden.

