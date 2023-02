Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Wellingholzhausen: Aktueller Einsatz an Grundschule - Zwei Verletzte nach Toilettenbrand - Polizei beschlagnahmte Brandort

Derzeit kommt es auf dem Gelände der Wellingholzhausener Grundschule in der "Goethestraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Eine Gefahr für Schüler oder Lehrpersonal besteht jedoch nicht. Am Mittag, gegen 12.50 Uhr hatten zwei Schulmitarbeiter Flammen im Bereich der Sanitäranlagen entdeckt und den Notruf gewählt. Der zuständige Hausmeister wurde informiert und unternahm bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigenständige Löschversuche. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Melle, Wellingholzhausen und Gesmold eilten mit einem Großaufgebot in die "Goethestraße" und stellten fest, dass der Brand in einer Toilettenkabine ausgebrochen war. Durch das Feuer wurde eine Zwischenwand nahezu vollständig zerstört, der betroffene Bereich ist aufgrund von Rußschäden vorerst nicht mehr betretbar. Die Brandentdecker im Alter von 24 und 55 Jahren wurden durch Rauchgase leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen kann eine vorsätzlich Tat nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Schulunterricht fand planmäßig statt. Die Ermittlungen dauern an.

