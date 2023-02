Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Einsatzbilanz der Bundespolizei in Fulda und Marburg an Rosenmontag

Bild-Infos

Download

Fulda / Marburg (ots)

Mit rund 90.000 Närrinnen und Narrhalesen feierte der diesjährige Rosenmontagsumzug in Fulda einen neuen Besucherrekord. Rund 5.000 Teilnehmer wählten die Bahn als Beförderungsmittel nach Fulda. In Marburg reisten rund 500 Personen mit der Bahn an und feierten den Höhepunkt der Fastnachtszeit an Rosenmontag. Der größte Straßenumzug in Hessen fand in Fulda statt. Die gesamte An- und Abreise im Bahnhof Fulda verlief ohne besondere Vorkommnisse. Bis auf kleinere Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen, zieht die Bundespolizeiinspektion Kassel eine positive Bilanz für den Einsatz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell