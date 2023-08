Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230816 - 0960 Frankfurt - Altstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Ein männliches Diebestrio ließ sich gestern Mittag (15. August 2023) "am Römerberg" die Gelegenheit nicht entgehen, die Handtasche einer 58-jährigen Frau ins Visier zu nehmen und zu stehlen. Die Polizei nahm die drei Täter fest. Gegen 15.20 Uhr bemerkten Zivilfahnder die drei Taschendiebe im Bereich eines Lokals am Römerberg. Dabei fiel auf, dass zwei der drei Diebe "nach dem Rechten schauten", damit der Dritte im Bunde unbemerkt die Handtasche der Geschädigten an sich nehmen und sofort in östliche Richtung flüchten konnte. Lange währte die Flucht nicht. Bei dem 22-jährigen Langfinger klickten sofort die Handschellen. Seine Mittäter im Alter von 26 und 32 Jahren flüchteten ebenfalls und konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Alle drei wurden in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht und müssen sich nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Taschendiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell