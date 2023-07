Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230724 - 0882 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung - Mann mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(di) Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen eskalierte gestern Morgen (23. Juli 2023) im Bahnhofsgebiet derart, dass eine Person mit einem Messer verletzt wurde und im Krankenhaus operiert werden musste. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Der 27-Jährige Geschädigte war gegen 08:30 mit drei Freunden Uhr zu Fuß auf der Taunusstraße unterwegs, als die Gruppe plötzlich in Höhe der Hausnummer 74 von 5-7 Männern aggressiv und in beleidigender Weise angesprochen wurden. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf Pfefferspray gegen den 27-Jährigen eingesetzt wurde. Zudem wurde er mit einem scharfen Gegenstand am Rücken verletzt, sodass er eine Schnittwunde davontrug. Der Geschädigte musste im Krankenhaus operiert werden, wurde aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt mit einem dunklen Kombi vom Tatort. Ein Messer wurde in der Nähe des Tatortes sichergestellt. Die Täter konnten nicht näher beschrieben werden.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (4. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell