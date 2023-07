Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230724 - 0881 Frankfurt - Innenstadt: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei bislang unbekannte Männer erbeuteten am Sonntagnachmittag (23. Juli 2023) ein Tablet und Bargeld von einem 31-jährigen Mann, der sich gegen 16:40 Uhr in der Allerheiligenstraße aufhielt.

Die zwei Männer sprachen den 31-Jährigen in Höhe der Hausnummer 38 an. Als dieser das unfreundliche Duo bat, ihn in Ruhe zu lassen, stellte ihm einer der beiden einen Fuß in den Weg und zog ein Messer. Schließlich forderte der Mann Bargeld, sodass der 31-Jährige 150 Euro aushändigte sowie ein "Apple i-Pad". Anschließend ergriffen die Männer in Richtung Zoo die Flucht.

Täterbeschreibung:

1. Person (Haupttäter): Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle lockige Haare, nordafrikanisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift ("Balenciaga" im Brustbereich), einer hellen Bluejeans, schwarzen Schuhen der Marke "Reebok"; trug zudem eine goldene Königskette und eine braun-graue Umhängetasche der Marke "Gucci".

2. Person: Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 165 cm groß, schwarze Haare (Boxerschnitt), 3-Tage Bart, kräftige Statur, orientalische Erscheinung; bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt der Marke "Jordan" und einer braunen Jogginghose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell