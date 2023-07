Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230723 - 0878 Frankfurt - Fechenheim: Versuchter Totschlag - 68-Jähriger schwer verletzt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(lo) In den frühen Morgenstunden des Freitags (21.Juli 2023) griff ein bislang unbekannter Täter am Fechenheimer Mainufer im Bereich der Carl-Ullrich-Brücke einen 68-jährigen Mann an und verletzte ihn durch einen Stich im Bereich des Brustkorbes schwer. Der Täter flüchtete.

Nach derzeitigen Kenntnisstand ging ein 68-jähriger Frankfurter gegen 09.30 Uhr auf dem Gehweg der Fechenheimer Mainseite aus Richtung Schlossblick kommend stadteinwärts.

In Höhe des dortigen Weihers sah der Geschädigte einen ihm unbekannten Mann aus einem Gebüsch kommen. Dieser lief auf den Geschädigten zu, stach ihm mit einem Messer unvermittelt in die Brust und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Verletzte konnte sich bis unter die Carl-Ullrich-Brücke schleppen und brach dort zusammen.

Kurze Zeit später fand eine Passantin den lebensgefährlich Verletzten und verständigte die Rettungskräfte, die ihn in ein umliegendes Krankenhaus brachten.

Der Geschädigte ist derzeit außer Lebensgefahr.

Die Frankfurter Mordkommission hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 185cm groß, etwa 30 Jahre alt, hellhäutig, hatte keinen Bart, trug eine schwarze Basecap und schwarze Oberbekleidung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und / oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch an die E-Mail - Adresse mordkommission.ppffm@polizei.hessen.de geschickt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell