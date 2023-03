Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Blechschaden bei Vorfahrtsunfall

Deißlingen (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin hat am Dienstag, gegen 9.45 Uhr, auf der Fichtenstraße einen Unfall verursacht. Die Fahrerin eines Volvos fuhr auf dem Birkenweg in Richtung Fichtenstraße. An der dortigen Kreuzung stieß die Frau mit einem von rechts kommenden Nissan Primera einer 69-Jährigen zusammen. Der Sachschaden an beiden Autos beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf je rund 3.000 Euro.

