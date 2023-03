Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Aufmerksame Bankmitarbeiterin bewahrt Seniorin vor Geldübergabe

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat eine Seniorin am Dienstagnachmittag davor bewahrt, mehrere tausend Euro Bargeld an einen Betrüger zu übergeben. Ein Unbekannter gab sich an der Wohnanschrift einer 79-Jährige als ein Angestellter einer Krankenkasse aus und vermittelte der Frau, dass sie noch eine Rechnung in Höhe von über 2.000 Euro begleichen müsse. Zusammen mit dem Täter begab sich die 79-Jährige zur Hausbank, um das Geld vom Konto abzuheben und dieses dem angeblichen Krankenkassenmitarbeiter zu übergeben. Die aufmerksame Bankmitarbeiterin erkannte die Betrugsmasche. Am Schalter wies sie glücklicherweise die Seniorin auf den Schwindel hin, so dass es zu keiner Geldübergabe kam. Der Betrüger flüchtete daraufhin unerkannt. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen zirka 180 Zentimeter großen und schlanken Mann handeln, der zwischen 40 und 50 Jahre alt ist und dunkle kurze Haare hat. Er war mit einer dunklen Jeans und einem dunkelblauen Seidenblouson mit Reißverschluss bekleidet. Der Mann sprach deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Sachdienliche Hinweise zu dem Betrüger nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

Nicht nur der "Enkeltrickbetrug", sondern auch vielfältige andere Betrugsmaschen erfordern eine stetige Sensibilisierung und hohe Wachsamkeit in der Bevölkerung. Insbesondere ältere Mitmenschen sind gefährdet und werden von Betrügern ins Visier genommen. Tipps und Hinweise, wie man sich gegen diese kriminellen Banden und ihre Vorgehensweisen schützen kann, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de.

